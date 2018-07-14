Geleceğin KaraKartalları hazır!

Beşiktaş ve Vodafone ortaklığında hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesinin finali yapıldı. Farklı şehirlerden seçilen 35 futbolcu adayından 9'u siyah-beyazlı kulübün altyapısına seçildi. Organizasyonda çok yetenekli çocukların bulunduğunu belirten Başkan Orman, "Seçilen çocuklarımız, Beşiktaş altyapısında spor yapacak" dedi. Final maçlarının sona ermesinin ardından seçilemeyen oyuncuların gözyaşlarını tutamadığını gören Başkan Orman, bütün çocukların altyapıda değerlendirilmesi için yöneticilerine talimat verdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da iki taraf arasındaki uyguladıkları dijital scouting ile 81 ildeki çocuklara temas ettiklerini söyledi. Serkan Reçber de, "Çocuklarımızın hayallerine giden kapıyı araladık" yorumunu yaptı.