Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın TSİ 15.00'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yla, Graz'da hazırlık karşılaşması oynayacak.