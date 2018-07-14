Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    günü çift antrenmanla tamamladı

    Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği kampında, günü çift antrenmanla tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

    Antrenmanın yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

    , yarın TSİ 15.00'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yla, Graz'da hazırlık karşılaşması oynayacak.

    1. 15.7.2018 01:12
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