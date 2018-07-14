Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Avusturya kampında, günü çift antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın TSİ 15.00'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yla, Graz'da hazırlık karşılaşması oynayacak.
- 15.7.2018 01:12
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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