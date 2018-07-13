Vodafone Park’ta final – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
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    ’ta final

    Vodafone Park’ta final

    Vodafone ve kulübünün birlikte hayata geçirdiği scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nda bugün final var.

    Vodafone ve kulübünün birlikte hayata geçirdiği scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nda bugün final var. Projeye katılan genç yetenekler; Başkan , Orman, CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla 'taki finalde bir araya gelecek.

    1. 13.7.2018
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