Vodafone Park’ta final

Vodafone ve Beşiktaş kulübünün birlikte hayata geçirdiği scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nda bugün final var. Projeye katılan genç yetenekler; Başkan Fikret Orman, Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla Vodafone Park'taki finalde bir araya gelecek.