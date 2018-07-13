Hırvatistan finale yükseldi! Beşiktaşlı Vida kıymete bindi...
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.
ARTIK HER ŞEY BEŞİKTAŞ LEHİNE
Teknik direktör Yücel İldiz, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında konuştu. İldiz, "Vida konusunda şu anda her şey Beşiktaş'ın lehine gelişiyor. Mükemmel bir futbol oynuyor. Beşiktaş bu işten her türlü kazançlı çıkacak. Beşiktaş bence Vida'yı gelecek iyi bir teklife satacaktır" dedi.
- 13.7.2018
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Hırvatistan finale yükseldi! Beşiktaşlı Vida kıymete bindi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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