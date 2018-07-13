Hırvatistan finale yükseldi! Beşiktaşlı Vida kıymete bindi... – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    finale yükseldi! Beşiktaşlı Vida kıymete bindi...

    <a href="/index/hirvatistan?id=b4bd00fb-4faf-483e-a3d7-3a5ea7320fef" class="" rel="tag">Hırvatistan</a> finale yükseldi! Beşiktaşlı Vida kıymete bindi...

    'ın Hırvat savunma oyuncusu , 'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

    'ın Hırvat savunma oyuncusu , 'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. 'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere 'deki üç kulübün ardından ve 'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı. yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.

    ARTIK HER ŞEY BEŞİKTAŞ LEHİNE
    Teknik direktör , 'nda formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında konuştu. İldiz, "Vida konusunda şu anda her şey Beşiktaş'ın lehine gelişiyor. Mükemmel bir futbol oynuyor. Beşiktaş bu işten her türlü kazançlı çıkacak. Beşiktaş bence Vida'yı gelecek iyi bir teklife satacaktır" dedi.

    1. 13.7.2018
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