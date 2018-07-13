Ryan Babel'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Flamengo, Beşiktaş'a son teklifini iletti.
Ryan Babel'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Flamengo, Beşiktaş'a son teklifini iletti. İlk etapta 4 milyon Euro'luk öneri ile gelen Brezilya kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk talebi sonrası rakamı 7 milyon Euro'ya yükseltti. Pazarlıklar sonucu siyah-beyazlı kulüp de 8 milyon Euro'ya kadar indi. Flamengolu yetkililer, bu rakamı kabul ettiklerini siyah-beyazlı kulübe resmen bildirdi. Başkan Fikret Orman ve ekibinin teklife sıcak baktığı öğrenildi. Babel'in durumu, Fikret Orman'la teknik direktör Şenol Güneş arasında gerçekleştirilecek görüşme sonrasında netlik kazanacak. Flamengo ile yapılan pazarlık sürecinde Güneş, Babel'in takımda kalmasını istediğini dile getirmiş ve Hollandalı yıldızı Anderson Talisca'dan boşalan 10 numara mevkiinde kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın son gelişmenin ardından nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu.
- 13.7.2018 00:32
- Güncelleme: 13.7.2018 01:33
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Babel için Flamengo'dan Beşiktaş'a 8 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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