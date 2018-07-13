Babel için Flamengo'dan Beşiktaş'a 8 milyon Euro – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Babel için 'dan 'a 8 milyon Euro

    Babel için <a href="/index/flamengo?id=3b7ac93d-9a28-4a4d-b6c7-b1a797bfb8f4" class="" rel="tag">Flamengo</a>'dan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a 8 milyon Euro

    'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren , 'a son teklifini iletti.

    'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren , 'a son teklifini iletti. İlk etapta 4 milyon Euro'luk öneri ile gelen kulübü, 'ın 10 milyon Euro'luk talebi sonrası rakamı 7 milyon Euro'ya yükseltti. Pazarlıklar sonucu siyah-beyazlı kulüp de 8 milyon Euro'ya kadar indi. Flamengolu yetkililer, bu rakamı kabul ettiklerini siyah-beyazlı kulübe resmen bildirdi. Başkan ve ekibinin teklife sıcak baktığı öğrenildi. Babel'in durumu, 'la teknik direktör arasında gerçekleştirilecek görüşme sonrasında netlik kazanacak. ile yapılan pazarlık sürecinde Güneş, Babel'in takımda kalmasını istediğini dile getirmiş ve Hollandalı yıldızı Anderson 'dan boşalan 10 numara mevkiinde kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın son gelişmenin ardından nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu.

    1. 13.7.2018 00:32
    2. Güncelleme: 13.7.2018 01:33
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