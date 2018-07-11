Beşiktaş'ın gözdesi İslam Slimani kimdir?
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan İslam Slimani'yi yakından tanıyalım
İslam Slimani 18 Haziran 1988 Cezayir doğumludur. Cezayir Milli Takımı'nın da forveti olan Slimani, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyiyor.
YILDIIZI SPORTİNG LİZBON'DA PARLADI
2008 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan İslam Slimani'nin Avrupa macerası 2013 yılının yazında Sportig Lizbon'a attığı imza ile başladı. Sporting Lizbon'da çıktığı 79 maçta 47 gole imza atan Slimani aynı zamanda 5 de asist yaptı. Sergilediği performansla Lizbon'un vazgeçilmezi olan Cezayirli futbolcu 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu ve takımın en pahalı oyuncusu olmuştu.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ FİZİK GÜCÜ
İslam Slimani'yi öne çıkaran en büyük özelliği yüksek fizik gücü ve son vuruşta bitirici özelliği olması. 1.88 boyu ile hava toplarında da hakim olan Slimani'nin tek dezavantajı ise teknik olarak yetersiz bulunması.
- 11.7.2018 07:55
- Güncelleme: 11.7.2018 07:56
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Beşiktaş'ın gözdesi İslam Slimani kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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