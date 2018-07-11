Beşiktaş'ın gözdesi İslam Slimani kimdir? – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ın gözdesi kimdir?

    Beşiktaş'ın gözdesi İslam Slimani kimdir?

    'ın gündeminde olan 'yi yakından tanıyalım

    18 Haziran 1988 Cezayir doğumludur. Cezayir 'nın da forveti olan Slimani, ekiplerinden 'de forma giyiyor.

    YILDIIZI SPORTİNG LİZBON'DA PARLADI
    2008 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan İslam Slimani'nin Avrupa macerası 2013 yılının yazında Sportig Lizbon'a attığı imza ile başladı. 'da çıktığı 79 maçta 47 gole imza atan Slimani aynı zamanda 5 de asist yaptı. Sergilediği performansla Lizbon'un vazgeçilmezi olan Cezayirli futbolcu 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e oldu ve takımın en pahalı oyuncusu olmuştu.

    EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ FİZİK GÜCÜ
    İslam Slimani'yi öne çıkaran en büyük özelliği yüksek fizik gücü ve son vuruşta bitirici özelliği olması. 1.88 boyu ile hava toplarında da hakim olan Slimani'nin tek dezavantajı ise teknik olarak yetersiz bulunması.

    1. 11.7.2018 07:55
    2. Güncelleme: 11.7.2018 07:56
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