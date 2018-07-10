Quaresma giderse veliahtı Gökhan Töre – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    Quaresma giderse veliahtı

    Quaresma giderse veliahtı Gökhan Töre

    Quaresma’nın ’e olma ihtimali gerçekleşirse, ilk alternatif Lens değil olacak

    'ta Çin'e olması gündemde olan Ricardo Quaresma, takımdan ayrılırsa veliahtı Lens değil Gökhan Töre olacak gibi görünüyor. Slovakya kampının yıldızlarından olan Gökhan Töre, 7 kilo vererek takıma katılmanın meyvelerini topluyor.

    LENS'İN İŞİ ZOR
    Fit oluşunun yanı sıra futbola da aç olan , rekabette takım arkadaşlarına adeta meydan okuyor. Kulübe yakın kaynaklar Lens'in bu haliyle Gökhan'ı kesmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar.

    YENİ TRANSFER GÖKHAN TÖRE!
    Gökhan Töre'nin hırsını ve form durumunu görenler, yıldız futbolcuyu takımın yeni transferi olarak değerlendirdi
    1. 10.7.2018
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