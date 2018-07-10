Quaresma giderse veliahtı Gökhan Töre
Quaresma’nın Çin’e transfer olma ihtimali gerçekleşirse, ilk alternatif Lens değil Gökhan Töre olacak
LENS'İN İŞİ ZOR
Fit oluşunun yanı sıra futbola da aç olan Gökhan Töre, rekabette takım arkadaşlarına adeta meydan okuyor. Kulübe yakın kaynaklar Lens'in bu haliyle Gökhan'ı kesmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar.
YENİ TRANSFER GÖKHAN TÖRE!
Gökhan Töre'nin hırsını ve form durumunu görenler, yıldız futbolcuyu takımın yeni transferi olarak değerlendirdi
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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