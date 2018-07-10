Negredo şans istedi – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Negredo şans istedi

    Negredo şans istedi

    İspanyol forvet Negredo, önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giymek için şans istedi

    Golcü futbolcunun Başkan 'a, "Bir şans daha verin. Geçen yıl uyum sürecini atlatamadım, Beşiktaş'ı, İstanbul'u ve taraftarı çok seviyorum. Mali kaygılarınızı anlıyorum ancak Beşiktaş'ta kalırsam karşılığını vereceğime söz veriyorum" dediği öğrenildi.

    Umut ile görüşüyoruz
    Beşiktaş Asbaşkanı , Umut Nayir ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Atalay transfer sürecini şu ifadelerle açıkladı: "Umut Nayir ile görüşürüyoruz. Sadece onunla ilgili değil, görüşmelerimiz sürüyor. Osmanlıspor ile dostluğumuz var. O ihtilafı çözerse bu transfer gerçekleşir."
    1. 10.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo şans istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN