Ndiaye için Beşiktaş'tan sürpriz teklif – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Ndiaye için 'tan sürpriz teklif

    Ndiaye için <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan sürpriz teklif

    'dan 'ye giden Ndiaye'nin menajeri Hugo Sala, İngiliz ekibinin Senegalli yıldızı kiralamaya sıcak baktığını iletti.

    Ndiaye'nin 'a imza attığı 2.7 milyon euro'ya 'a getireceğini belirten Sala, İngiliz ekibini 2 milyon euro kiralama bedeline ikna edebileceğini belirtti.
    1. 10.7.2018
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