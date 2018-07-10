En pahalı Vida! – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    En pahalı Vida!

    En pahalı Vida!

    İngilizler’in, ’nda yıldızını parlatan için yaptığı 20 milyon euro’luk önerisi, ‘Çok daha fazla eder’ denilerek kabul edilmedi

    Siyah-beyazlı yönetim, 2018 'nda üstün bir performans ortaya koyan Domagoj Vida için gelen 20 milyon euro'luk teklifi de reddetti. Yarı finale çıkan Hırvatistan 'nda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak çeyrek final mücadelesinde Rusya'ya karşı uzatma dakikalarında gol atmayı başaran Vida'nın talipleri artıyor.

    'ın Dünya Kupası'nda ki yükselen yıldızı Vida, İngiliz kulüpleri Liverpool, Leicester City ve Everton'ın kıskacındaydı. Çeyrek finaldeki performansından sonra Vida'ya gelen teklifin 20 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi. Ancak menajerler üzerinden gelen bu teklif Beşiktaş'ın masaya oturması için istenilen seviyede görülmüyor. Başkan , 20 milyon euro'luk teklifi de "Daha fazla eder" diyerek geri çevirirken, menajerlere 30 milyon euro'luk bir rakam telaffuz ettiği ortaya çıktı.
    1. 10.7.2018
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