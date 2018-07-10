En pahalı Vida!
İngilizler’in, Dünya Kupası’nda yıldızını parlatan Domagoj Vida için yaptığı 20 milyon euro’luk önerisi, ‘Çok daha fazla eder’ denilerek kabul edilmedi
Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda ki yükselen yıldızı Vida, İngiliz kulüpleri Liverpool, Leicester City ve Everton'ın kıskacındaydı. Çeyrek finaldeki performansından sonra Vida'ya gelen teklifin 20 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi. Ancak menajerler üzerinden gelen bu teklif Beşiktaş'ın masaya oturması için istenilen seviyede görülmüyor. Başkan Fikret Orman, 20 milyon euro'luk teklifi de "Daha fazla eder" diyerek geri çevirirken, menajerlere 30 milyon euro'luk bir rakam telaffuz ettiği ortaya çıktı.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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