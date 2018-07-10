Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu

    'ın 'nda gösterdiği performansla 'un transfer radarına giren Vida için istediği fiyat belli oldu.

    yönetimi, Vida için 'dan 36 milyon Euro istedi. Geçtiğimiz günlerde Vida için kulüp tarafından 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlendiği iddiası elde edilmişti. (A Spor)

    1. 9.7.2018 22:27
    2. Güncelleme: 10.7.2018 02:51
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