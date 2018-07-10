Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Henriques Tavares Fernandes (Manuel Fernandes) kimdir?

5 Şubat 1986 tarihinde Portekiz'de doğan Manuel Fernandes, merkez orta sahada görev yapıyor.

2002 senesinde Benfica altyapısında futbola başlayan Fernandes, 2004 yılında ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.

2004-07 yılları arasında forma giydiği Benfica'da 67 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

2007 senesinde Everton'a kiralanan Fernandes çıktığı 9 maçta 2 gollük katkı yaptı.

2007 yılının sonlarına Valencia'ya transfer olan Portekizli, 56 maçta 2 gol atabildi.

2011 senesinde Beşiktaş'a gelen Fernandes, siyah-beyazlı formayı tam 91 karşılaşmada giydi ve 15 gol attı.

2014 senesinde Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Fernandes, 2005 senesinden bu yana ise Portekiz Milli Takımı formasını giymekte.