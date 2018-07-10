Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Henriques Tavares Fernandes (Manuel Fernandes) kimdir?
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Henriques Tavares Fernandes'i (Manuel Fernandes) tanıyalım
5 Şubat 1986 tarihinde Portekiz'de doğan Manuel Fernandes, merkez orta sahada görev yapıyor.
2002 senesinde Benfica altyapısında futbola başlayan Fernandes, 2004 yılında ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.
2004-07 yılları arasında forma giydiği Benfica'da 67 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
2007 senesinde Everton'a kiralanan Fernandes çıktığı 9 maçta 2 gollük katkı yaptı.
2007 yılının sonlarına Valencia'ya transfer olan Portekizli, 56 maçta 2 gol atabildi.
2011 senesinde Beşiktaş'a gelen Fernandes, siyah-beyazlı formayı tam 91 karşılaşmada giydi ve 15 gol attı.
2014 senesinde Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Fernandes, 2005 senesinden bu yana ise Portekiz Milli Takımı formasını giymekte.
- 10.7.2018 10:28
- Güncelleme: 10.7.2018 11:00
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Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Henriques Tavares Fernandes (Manuel Fernandes) kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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