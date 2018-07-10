Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Henriques Tavares Fernandes (Manuel Fernandes) kimdir?
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    'ın eski yıldızı () kimdir?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın eski yıldızı <a href="/index/manuel-henriques-tavares-fernandes?id=7762bfbc-d7a5-4db0-bfa0-ee029639b976" class="" rel="tag">Manuel Henriques Tavares Fernandes</a> (<a href="/index/manuel-fernandes?id=e7f03c46-9870-4bee-a355-acdeacd11d9f" class="" rel="tag">Manuel Fernandes</a>) kimdir?

    'ın eski yıldızı 'i () tanıyalım

    5 Şubat 1986 tarihinde Portekiz'de doğan , merkez orta sahada görev yapıyor.

    2002 senesinde altyapısında futbola başlayan Fernandes, 2004 yılında ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.

    2004-07 yılları arasında forma giydiği 'da 67 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

    2007 senesinde Everton'a kiralanan Fernandes çıktığı 9 maçta 2 gollük katkı yaptı.

    2007 yılının sonlarına 'ya olan Portekizli, 56 maçta 2 gol atabildi.

    2011 senesinde 'a gelen Fernandes, siyah-beyazlı formayı tam 91 karşılaşmada giydi ve 15 gol attı.

    2014 senesinde 'ya olan Fernandes, 2005 senesinden bu yana ise Portekiz Milli Takımı formasını giymekte.

    1. 10.7.2018 10:28
    2. Güncelleme: 10.7.2018 11:00
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