Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    'ın kampı yarın başlayacak

    Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için yarın 'da toplanacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya kampı sonrası 2 gün izin verilen oyuncuların, yarın Ehrenhausen kasabasında toplanıp, Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecekleri belirtildi.

    kampında 4 hazırlık müsabakası oynayacak 'ın, 12 Temmuz Perşembe günü , 15 Temmuz Pazar günü CSKA Moskova, 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de ile karşı karşıya geleceği kaydedildi.

    1. 10.7.2018 12:46
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