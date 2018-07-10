Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için yarın Avusturya'da toplanacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya kampı sonrası 2 gün izin verilen oyuncuların, yarın Ehrenhausen kasabasında toplanıp, 20 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecekleri belirtildi.
Avusturya kampında 4 hazırlık müsabakası oynayacak Beşiktaş'ın, 12 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk, 15 Temmuz Pazar günü CSKA Moskova, 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Krasnodar ile karşı karşıya geleceği kaydedildi.
- 10.7.2018 12:46
-
Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
-
Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
-
Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.