Neyleyim Ronaldo’yu! – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’yu!

    <a href="/index/neyleyim-ronaldo?id=70a210fa-7335-44d4-8dd6-7f89c0c5b032" class="" rel="tag">Neyleyim Ronaldo</a>’yu!
    VODAFONE KaraKartal Hareketi üyelerine sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledi. En yaratıcı pankart önerisi sunan 3 talihli, 'ın Slovakya'daki yaz kampında ziyaret etti. "Gönlüme kamp kurdun ", "Slovakya bak üstünde kartal uçuyor" ve "'yu, Messi'yi, Beşiktaş'ım şampiyon olsun boş verdim gerisini" pankartlarıyla öne çıkan 3 taraftar, teknik heyet ve futbolcularla tanıştılar.
    1. 9.7.2018
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