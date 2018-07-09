Negredo çok çalışıyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    çok çalışıyor

    Negredo çok çalışıyor
    'TA kamp kadrosuna alınmayan Alvaro , bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol forvet, sezon hazırlıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken bir yandan da kendisine gelecek teklifleri bekliyor. Bazı ABD ve kulüpleri peşinde.
    1. 9.7.2018
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