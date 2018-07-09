Mirror: Q7 hep asiydi – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : hep asiydi

    Mirror: Q7 hep asiydi
    İNGİLİZ Gazetesi, ve 'yu kıyasladı. Haberde "Ferguson, Ronaldo'yu aldı dünya yıldızı yaptı. ise Rijkaard'ın elinde harcandı. Ronaldo düzgün saçlarıyla iyi çocuk imajı verdi. Quaresma ise dövmeleriyle hep asi görüntü çizdi" denildi.
    1. 9.7.2018
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