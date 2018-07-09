Güneş yine Atiba’yı istedi – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Güneş yine Atiba’yı istedi

    Güneş yine Atiba’yı istedi
    Siyah-beyazlı yönetim ile arasındaki görüşmeler tıkanmıştı. Ancak teknik direktör , başkan ile buluşup Kanadalı orta sahanın takımda kalmasını istedi. , 35 yaşındaki ön libero ile bir kez daha masaya oturacak.
    1. 9.7.2018
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