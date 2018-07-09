Enes olmazsa Ansarifard – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Enes olmazsa Ansarifard

    Enes olmazsa Ansarifard
    'TA teknik direktör mutlaka bir forvet oyuncusu istiyor. Siyah-beyazlılar, Villarreal'den 'ı kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor. 'ın Enes transerinde mutlu sona ulaşamaması halinde Olympikos'ta forma giyen Karim Ansarifarda yöneleceği kaydedildi.
    1. 9.7.2018
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