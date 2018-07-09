Bonservisi al gel Ersan – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bonservisi al gel

    Bonservisi al gel <a href="/index/ersan?id=33910d85-a310-4da0-b4ab-8a7e98ca641c" class="" rel="tag">Ersan</a>
    'da 'in kadroda görmek istediği Gülüm için çözüm aranıyor. bonservis bedeli ödemek istemiyor. 'a "Sana kapımız açık, al gel" dediler.
    1. 9.7.2018
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