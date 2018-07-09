Beşiktaş'ta Babel ve Medel sağlık kontrolünden geçirildi
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    'ta Babel ve sağlık kontrolünden geçirildi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Babel ve <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> sağlık kontrolünden geçirildi

    Beşiktaşlı futbolcular ve Gary , sağlık kontrolünden geçirildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.

    Sağlık kontrollerinin, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.

    1. 9.7.2018 12:43
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