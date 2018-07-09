Beşiktaş'ta Babel ve Medel sağlık kontrolünden geçirildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.

Sağlık kontrollerinin, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.