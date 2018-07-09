Beşiktaş'ta Babel ve Medel sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaşlı futbolcular Ryan Babel ve Gary Medel, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.
Sağlık kontrollerinin, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.
- 9.7.2018 12:43
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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