Beşiktaş’ın kanca attığı Joao Mario ve Slimani’ye West Ham kancası! – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ın kanca attığı ve Slimani’ye West Ham kancası!

    Beşiktaş’ın kanca attığı Joao Mario ve Slimani’ye West Ham kancası!

    ’ın kanca attığı ve Slimani’ye West Ham da talip oldu. İşini zorlaştırdı

    transferde büyük bombaları patlatmak için oyuncu satışını bekliyor. Domagoj Vida ve 'ya gelen teklifler var. Bu oyunculardan gelecek parayla , İnter'den ve bonservisi Leicester City'de olan İslam Slimani'ye yönelecek. Ancak siyah-beyazlıların bu transferde ciddi bir rakibi var. 'de yüksek gelir elde eden da iki oyuncunun peşinde. Bu durumda da iki oyuncunun rakamları Kartal'ın istediği yere inmiyor
    1. 9.7.2018
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