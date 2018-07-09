Benfica uçtu Kartal durdu – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    uçtu durdu

    Benfica uçtu Kartal durdu
    uygun rakamlara bitiren , bonservisi elinde olan için de teklifini sunmuştu. Siyah-beyazlılar cevap beklerken araya giren bu transferde rakamları uçurdu. Portekiz kulübünün 25 yaşındaki yıldıza 7 milyon euro imza parası, yıllık da 2.2 milyon euro önermesi işleri karıştırdı.
    1. 9.7.2018
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