Şenol Güneş'ten Lacine Traore'ye veto – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ten Lacine Traore'ye veto

    Şenol Güneş'ten Lacine Traore'ye veto

    Teknik ?direktör Güneş, ve ekibi tarafından önüne getirilen ismini veto etti.

    Teknik ?direktör Güneş, ve ekibi tarafından önüne getirilen ismini veto etti. Cluj'da ilk patlama yaptığı dönemde Terim'in G.Saray'a getirmek istediği 2.03'lük dev oyuncunun son dönemde sürekli düşüş yaşadığını ve istatistiklerinin yerlere süründüğünü, yeni bir sıkıntısı yaşamak istemediğini diye getirdi.

    1. 8.7.2018
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