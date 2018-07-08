Şenol Güneş'ten Lacine Traore'ye veto
Teknik ?direktör Güneş, Metin Albayrak ve ekibi tarafından önüne getirilen Lacina Traore ismini veto etti.
Teknik ?direktör Güneş, Metin Albayrak ve ekibi tarafından önüne getirilen Lacina Traore ismini veto etti. Cluj'da ilk patlama yaptığı dönemde Terim'in G.Saray'a getirmek istediği 2.03'lük dev oyuncunun son dönemde sürekli düşüş yaşadığını ve istatistiklerinin yerlere süründüğünü, yeni bir Negredo sıkıntısı yaşamak istemediğini diye getirdi.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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