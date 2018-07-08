Şenol Güneş'ten Lacine Traore'ye veto

Teknik ?direktör Güneş, Metin Albayrak ve ekibi tarafından önüne getirilen Lacina Traore ismini veto etti. Cluj'da ilk patlama yaptığı dönemde Terim'in G.Saray'a getirmek istediği 2.03'lük dev oyuncunun son dönemde sürekli düşüş yaşadığını ve istatistiklerinin yerlere süründüğünü, yeni bir Negredo sıkıntısı yaşamak istemediğini diye getirdi.