Negredo'nun eşi Amparo'dan kafa karıştıran paylaşım

Siyah-beyazlıların İspanyol golcünün kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.



Teknik direktör Şenol Güneş'in kampa katılmayacağını açıkladığı Negredo için başkan Fikret Orman yıldız oyuncunun kampa katılabileceğini açıklamıştı. Orman Negredo için "Negredo yanlış anlaşıldı. İspanya'da bizim kontrolümüzde tedavisi oluyor. Tedavisi bitince kontratının gereğini yapacaktı. Kampa katılabilir. Santrfor olmak Beşiktaş'ta zordur. Negredo uyum süreci yaşadı. Şansız bir sezon geçirdi. Taraftar seviyor. O da Beşiktaş'ı seviyor. EURO 3.5'ten 5.5'e geldi. Bu sıkışıklık yarattı. Negredo'yu maliyet azaltması için satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden Negredo'dan başladık. 1 yıllık daha sözleşmesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri döner. İspanya'da tedavisi bitince takıma katılabilir." demişti.



Bu gelişmelerin ardından İspanyol yıldızın eşi Amparo sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı, Negredo'nun eşi, "Seni çok özleyeceğim! Her şey iyi olacak" mesajıyla eşinden bir süre ayrı kalacağını ima etti.

Negredo Beşiktaş'ta geçen sezon 31 maçta 7 gol 6 asistlik performans göstermişti.



