Negredo'nun eşi Amparo'dan kafa karıştıran paylaşım
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Slovakya kampına alınmayan Alvaro Negredo'nun eşi Amparo Negredo'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Siyah-beyazlıların İspanyol golcünün kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kampa katılmayacağını açıkladığı Negredo için başkan Fikret Orman yıldız oyuncunun kampa katılabileceğini açıklamıştı. Orman Negredo için "Negredo yanlış anlaşıldı. İspanya'da bizim kontrolümüzde tedavisi oluyor. Tedavisi bitince kontratının gereğini yapacaktı. Kampa katılabilir. Santrfor olmak Beşiktaş'ta zordur. Negredo uyum süreci yaşadı. Şansız bir sezon geçirdi. Taraftar seviyor. O da Beşiktaş'ı seviyor. EURO 3.5'ten 5.5'e geldi. Bu sıkışıklık yarattı. Negredo'yu maliyet azaltması için satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden Negredo'dan başladık. 1 yıllık daha sözleşmesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri döner. İspanya'da tedavisi bitince takıma katılabilir." demişti.
Bu gelişmelerin ardından İspanyol yıldızın eşi Amparo sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı, Negredo'nun eşi, "Seni çok özleyeceğim! Her şey iyi olacak" mesajıyla eşinden bir süre ayrı kalacağını ima etti.
Negredo Beşiktaş'ta geçen sezon 31 maçta 7 gol 6 asistlik performans göstermişti.
- 8.7.2018 18:48
- Güncelleme: 8.7.2018 18:48
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Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
Toplam 2
Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
Negredo'nun eşi Amparo'dan kafa karıştıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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