Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olan Guti seneye ‘1’ numara!
Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, yeni antrenörü Guti'nin Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'a geleceğinin ortaya çıkması İspanya'da kafa karışıklığını neden oldu.
Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, yeni antrenörü Guti'nin Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'a geleceğinin ortaya çıkması İspanya'da kafa karışıklığını neden oldu. Bazı haber kaynakları Guti'yi, Beşiktaş'a teknik direktör olarak gideceğini iddia etti. Buna cevap ise Radio Marca'nın yayınında geldi. Programda, "Guti İstanbul'a gidiyor, orasını seviyor. Ama Beşiktaş'a teknik direktör olarak gitmiyor. Bir sene için asistan olarak gidiyor. Gelecek sezon teknik direktör olacak. Anlaşma bu şekilde" iddiası ortaya atıldı.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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