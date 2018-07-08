Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olan Guti seneye ‘1’ numara!

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, yeni antrenörü Guti'nin Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'a geleceğinin ortaya çıkması İspanya'da kafa karışıklığını neden oldu. Bazı haber kaynakları Guti'yi, Beşiktaş'a teknik direktör olarak gideceğini iddia etti. Buna cevap ise Radio Marca'nın yayınında geldi. Programda, "Guti İstanbul'a gidiyor, orasını seviyor. Ama Beşiktaş'a teknik direktör olarak gitmiyor. Bir sene için asistan olarak gidiyor. Gelecek sezon teknik direktör olacak. Anlaşma bu şekilde" iddiası ortaya atıldı.