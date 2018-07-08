Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olan Guti seneye ‘1’ numara! – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta yardımcı antrenör olan Guti seneye ‘1’ numara!

    Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olan Guti seneye ‘1’ numara!

    Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, yeni antrenörü Guti'nin 'in yardımcısı olarak 'a geleceğinin ortaya çıkması 'da kafa karışıklığını neden oldu.

    Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, yeni antrenörü Guti'nin 'in yardımcısı olarak 'a geleceğinin ortaya çıkması 'da kafa karışıklığını neden oldu. Bazı haber kaynakları Guti'yi, Beşiktaş'a olarak gideceğini iddia etti. Buna cevap ise Radio Marca'nın yayınında geldi. Programda, "Guti 'a gidiyor, orasını seviyor. Ama Beşiktaş'a teknik direktör olarak gitmiyor. Bir sene için asistan olarak gidiyor. Gelecek sezon teknik direktör olacak. Anlaşma bu şekilde" iddiası ortaya atıldı.

    1. 8.7.2018
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