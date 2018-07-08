Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Atiba Hutchinson can sıkıyor

Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı Babel'in rahat tavırları yönetimi şok etti. Başkan Orman'ın "Değerini bulan herkes satılabilir" açıklamasına rağmen Babel'in önceki yaptığı ve rahat tavırlar sergilediği röportajında, "Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalacağım, aptalca tekliflerle ilgilenmiyorum" açıklaması siyah-beyazlıları kızdırdı. Beşiktaş'tan senelik 4 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Babel'e, 2.7 milyon euro'dan 2 yıllık anlaşma önerildiği öğrenildi.



DONK'UN ÜCRETİNE KANADALI TEPKİSİ!

Beşiktaş yönetiminin 800 bin euro'dan 1+1 yıllık teklifine prensipte 'evet' diyen Atiba; G.Saray'ın Donk'a 1.85 milyon euro + 200 bin euro vermesi üzerine geri adım attı. Kanadalı, FFP ile anlaşan G.Saray'ın Donk'a bu rakamı verebiliyorsa, Beşiktaş'ın da kendisi için şartlarını zorlayabileceğini iletti.