Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı Babel'in rahat tavırları yönetimi şok etti.
Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı Babel'in rahat tavırları yönetimi şok etti. Başkan Orman'ın "Değerini bulan herkes satılabilir" açıklamasına rağmen Babel'in önceki yaptığı ve rahat tavırlar sergilediği röportajında, "Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalacağım, aptalca tekliflerle ilgilenmiyorum" açıklaması siyah-beyazlıları kızdırdı. Beşiktaş'tan senelik 4 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Babel'e, 2.7 milyon euro'dan 2 yıllık anlaşma önerildiği öğrenildi.
DONK'UN ÜCRETİNE KANADALI TEPKİSİ!
Beşiktaş yönetiminin 800 bin euro'dan 1+1 yıllık teklifine prensipte 'evet' diyen Atiba; G.Saray'ın Donk'a 1.85 milyon euro + 200 bin euro vermesi üzerine geri adım attı. Kanadalı, FFP ile anlaşan G.Saray'ın Donk'a bu rakamı verebiliyorsa, Beşiktaş'ın da kendisi için şartlarını zorlayabileceğini iletti.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Atiba Hutchinson can sıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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