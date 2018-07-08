Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Atiba Hutchinson can sıkıyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta Ryan ve Hutchinson can sıkıyor

    Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Atiba Hutchinson can sıkıyor

    Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı 'in rahat tavırları yönetimi şok etti.

    Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı 'in rahat tavırları yönetimi şok etti. Başkan Orman'ın "Değerini bulan herkes satılabilir" açıklamasına rağmen Babel'in önceki yaptığı ve rahat tavırlar sergilediği röportajında, "Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalacağım, aptalca tekliflerle ilgilenmiyorum" açıklaması siyah-beyazlıları kızdırdı. 'tan senelik 4 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Babel'e, 2.7 milyon euro'dan 2 yıllık anlaşma önerildiği öğrenildi.

    DONK'UN ÜCRETİNE KANADALI TEPKİSİ!
    Beşiktaş yönetiminin 800 bin euro'dan 1+1 yıllık teklifine prensipte 'evet' diyen ; G.Saray'ın 'a 1.85 milyon euro + 200 bin euro vermesi üzerine geri adım attı. , FFP ile anlaşan G.Saray'ın Donk'a bu rakamı verebiliyorsa, Beşiktaş'ın da kendisi için şartlarını zorlayabileceğini iletti.

    1. 8.7.2018
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