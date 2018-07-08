Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yeni taktik arayışında
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında dün Siofok ile oynanan karşılaşmayı saha kenarından dikkatli gözlerle takip etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında dün Siofok ile oynanan karşılaşmayı saha kenarından dikkatli gözlerle takip etti. Maçın ilk yarısında 4-4-2 sistemini deneyen tecrübeli hoca ikinci yarıda ise 4-5-1 sistemine döndü. Macaristan temsilcisi karşısında ikinci yarıda özellikle hücum hattında zorlanan takımını hareketlendirmek için çeşitli değişiklikler yapan Şenol Güneş istediğini alamadı. Güneş'in bugün oynanacak Gyirmot maçında da arayışlarını sürdüreceği ifade edildi.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yeni taktik arayışında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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