Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yeni taktik arayışında

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında dün Siofok ile oynanan karşılaşmayı saha kenarından dikkatli gözlerle takip etti. Maçın ilk yarısında 4-4-2 sistemini deneyen tecrübeli hoca ikinci yarıda ise 4-5-1 sistemine döndü. Macaristan temsilcisi karşısında ikinci yarıda özellikle hücum hattında zorlanan takımını hareketlendirmek için çeşitli değişiklikler yapan Şenol Güneş istediğini alamadı. Güneş'in bugün oynanacak Gyirmot maçında da arayışlarını sürdüreceği ifade edildi.