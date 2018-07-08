Beşiktaş'ta uzun süredir takip edilen, lig devam ederken ve gidip izlediği Bernard konusunda pazarlıklar sürüyor. S. Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 25 yaşındaki oyuncu, imza parası dahil 6 milyon euro istemiş, siyah-beyazlı yönetim ise 3.5 milyon euro önermişti. Menajeri yıllık ve imza parası ile birlikte en son 5 milyon euro'ya kadar düştü, Beşiktaş ise 3.5 milyon euro'daki ısrarını sürdürüyor. Fark 1.5 milyon euro'ya kadar inerken, Bernarnd'ın maliyetinin 4 milyon euro'ya inmesi durumunda Beşiktaş yönetimi transferi hemen noktalamayı düşünüyor.