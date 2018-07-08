Maliyeti 6 milyon euro olan Brezilyalı oyuncu için yönetim 3.5 milyon euro önerdi. Sambacı ise 5 milyon euro’ya indi, yönetim beklemeye geçti
Beşiktaş'ta uzun süredir takip edilen, lig devam ederken ve gidip izlediği Bernard konusunda pazarlıklar sürüyor. S. Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 25 yaşındaki oyuncu, imza parası dahil 6 milyon euro istemiş, siyah-beyazlı yönetim ise 3.5 milyon euro önermişti. Menajeri yıllık ve imza parası ile birlikte en son 5 milyon euro'ya kadar düştü, Beşiktaş ise 3.5 milyon euro'daki ısrarını sürdürüyor. Fark 1.5 milyon euro'ya kadar inerken, Bernarnd'ın maliyetinin 4 milyon euro'ya inmesi durumunda Beşiktaş yönetimi transferi hemen noktalamayı düşünüyor.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Bernard Beşiktaş'ı zorluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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