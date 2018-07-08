Bernard Beşiktaş'ı zorluyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ı zorluyor

    <a href="/index/bernard?id=9e8bbb86-57b9-4a23-8d07-e374a290c5ba" class="" rel="tag">Bernard</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı zorluyor

    Maliyeti 6 milyon euro olan Brezilyalı oyuncu için yönetim 3.5 milyon euro önerdi. Sambacı ise 5 milyon euro’ya indi, yönetim beklemeye geçti

    'ta uzun süredir takip edilen, lig devam ederken ve gidip izlediği konusunda pazarlıklar sürüyor. S. Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 25 yaşındaki oyuncu, imza parası dahil 6 milyon euro istemiş, siyah-beyazlı yönetim ise 3.5 milyon euro önermişti. Menajeri yıllık ve imza parası ile birlikte en son 5 milyon euro'ya kadar düştü, ise 3.5 milyon euro'daki ısrarını sürdürüyor. Fark 1.5 milyon euro'ya kadar inerken, Bernarnd'ın maliyetinin 4 milyon euro'ya inmesi durumunda Beşiktaş yönetimi transferi hemen noktalamayı düşünüyor.

    1. 8.7.2018
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