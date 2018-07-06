Kartal’ın Umut şoku!
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Kartal, Beşiktaş'la adı geçen, Başkent ekibinin Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Umut Nayir için, "Umut için böyle bir şey beklemiyorduk. Tekrar çalışmak istediğimi kendisine söylemiştim. O da kalmak istediğini söylemişti" dedi.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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