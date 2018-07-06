Kartal’ın Umut şoku! – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kartal’ın Umut şoku!

    Kartal’ın Umut şoku!

    Ankaragücü İsmail Kartal, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

    Kartal, Beşiktaş'la adı geçen, Başkent ekibinin Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Umut Nayir için, "Umut için böyle bir şey beklemiyorduk. Tekrar çalışmak istediğimi kendisine söylemiştim. O da kalmak istediğini söylemişti" dedi.
    1. 6.7.2018
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