Kartal’ın Umut şoku!

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kartal, Beşiktaş'la adı geçen, Başkent ekibinin Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Umut Nayir için, "Umut için böyle bir şey beklemiyorduk. Tekrar çalışmak istediğimi kendisine söylemiştim. O da kalmak istediğini söylemişti" dedi.