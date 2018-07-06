Fırtına engeli – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    engeli

    Fırtına engeli
    Beşıktaş, Slovakya kampında akşam idmanını yoğun yağış ve nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. İdman çift kalenin ardından yağış nedeniyle erken sonlandı.
    1. 6.7.2018 00:47
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