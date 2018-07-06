Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında oynanan ön eleme turunu B36 Torshavn geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan ön eleme turunda, siyah-beyazlı ekibin muhtemel rakiplerinden St. Joseph's (Cebelitarık) ile B36 Torshavn (Faroe Adaları) takımları, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Cebelitarık'ta karşı karşıya geldi.
Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan B36 Torshavn, bir üst tura yükseldi.
Faroe Adaları temsilcisi, 1. ön eleme turunda Karadağ'ın OFK Titograd takımıyla eşleşti. Bu eşleşmenin galibi, 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Ligde 1. ön eleme turu maçları 12 ile 19 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
- 5.7.2018 22:17
- Güncelleme: 6.7.2018 02:01
-
Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
-
Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
-
Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.