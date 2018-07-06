Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın 'ndeki rakibi belli oldu

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

    'nde 'ın muhtemel rakipleri arasında oynanan ön eleme turunu geçti.

    'nde bugün oynanan ön eleme turunda, siyah-beyazlı ekibin muhtemel rakiplerinden St. Joseph's (Cebelitarık) ile () takımları, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Cebelitarık'ta karşı karşıya geldi.

    Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan B36 Torshavn, bir üst tura yükseldi.

    Faroe Adaları temsilcisi, 1. ön eleme turunda Karadağ'ın OFK Titograd takımıyla eşleşti. Bu eşleşmenin galibi, 2. ön eleme turunda ile karşılaşacak.

    Ligde 1. ön eleme turu maçları 12 ile 19 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    1. 5.7.2018 22:17
    2. Güncelleme: 6.7.2018 02:01
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