Beşiktaş, ilk hazırlık maçı için sahada
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ilk hazırlık maçı için sahneye çıkıyor

    Beşiktaş, ilk hazırlık maçı için sahneye çıkıyor

    Futbol Takımı, Slovakya'daki yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını yarın yapacak.

    Siyah-beyazlılar, 2. Lig ekiplerinden Siofok ile TSİ 18.00'de X Bionic Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

    , Slovakya'daki ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 8 Temmuz Pazar günü bir başka Macar ekibi Gyirmot ile oynayacak.

    Diğer hazırlık maçları Avusturya kampında
    Siyah-beyazlı takım, sonraki hazırlık maçlarını ise kampı sırasında yapacak.

    Beşiktaş, Ehrenhausen kasabasında 11 Temmuz'da başlayacak kampta ilk olarak 12 Temmuz Perşembe günü ekibi ile karşılaşacak. 15 Temmuz Pazar temsilcisi CSKA Moskova ile dördüncü hazırlık maçını oynayacak siyah-beyazlılar, 17 Temmuz'da ekibi Reading ve 20 Temmuz'da Rusya temsilcisi ile karşılaşacak.

    1. 6.7.2018 11:36
    2. Güncelleme: 6.7.2018 11:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, ilk hazırlık maçı için sahneye çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN