Beşiktaş, ilk hazırlık maçı için sahneye çıkıyor
Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya'daki yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını yarın yapacak.
Siyah-beyazlılar, Macaristan 2. Lig ekiplerinden Siofok ile TSİ 18.00'de X Bionic Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Slovakya'daki ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 8 Temmuz Pazar günü bir başka Macar ekibi Gyirmot ile oynayacak.
Diğer hazırlık maçları Avusturya kampında
Siyah-beyazlı takım, sonraki hazırlık maçlarını ise Avusturya kampı sırasında yapacak.
Beşiktaş, Ehrenhausen kasabasında 11 Temmuz'da başlayacak kampta ilk olarak 12 Temmuz Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. 15 Temmuz Pazar Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile dördüncü hazırlık maçını oynayacak siyah-beyazlılar, 17 Temmuz'da İngiltere ekibi Reading ve 20 Temmuz'da Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak.
- 6.7.2018 11:36
- Güncelleme: 6.7.2018 11:36
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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