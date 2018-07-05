Trabzonspor Başkanı'ndan Burak Yılmaz açıklaması: "Beşiktaş aradı" – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    Başkanı'ndan açıklaması: "Beşiktaş aradı"

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Başkanı'ndan <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> açıklaması: "Beşiktaş aradı"

    Ağaoğlu, Beşiktaş'tan Burak için teklif almadıklarını ancak bir telefon aldıklarını söyledi.

    Transfer düşünülen bölgeleri aktaran Ağaoğlu, "Stoper ve alternatif olarak 1-2 bek oyuncuus düşünüyoruz. Castillo çalışmalara iyi başladı ama nazar değdi herhalde, bir sakatlığı söz konusu. İlerleyen günlerde teknik heyetten alacağımı rapor konusunda bir kanat oyuncusu takviyesi de belki söz konusu olabilir" dedi.

    1. 5.7.2018 04:58
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