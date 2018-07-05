Real Madrid efsanesi Guti Beşiktaş'a geri döndü
İspanyol yıldız Guti, “Birkaç gün içinde evim Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak görev alacağım. Bana gösterilen sevgi ve inanca minnettarım” paylaşımında bulundu
Beşiktaş'ta uzun süredir çözüme kavuşamayan 'yardımcı antrenör' çıkmazı nihayet sonuçlandı. İspanyol yıldız Guti, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı resmen açıkladı. Real Madrid'e veda ederek Guti, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olacağını duyurdu. Guti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Evim olan Real Madrid'e futbolcu ve antrenör olarak geçirdiğim yıllar için teşekkür ediyorum. Birkaç gün içinde bir diğer evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev alacağım. Bana gösterilen sevgi ve inanca minnettarım. Ben de buna çok çalışarak karşılık vereceğim" ifadelerini kullandı. Guti'nin eski takım arkadaşı ve Real Madrid U18 Teknik Direktörü Alvaro Benito Villar da "Yeni serüveninde başarılar dostum" paylaşımını yaptı.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
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Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Real Madrid efsanesi Guti Beşiktaş'a geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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