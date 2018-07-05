Real Madrid efsanesi Guti Beşiktaş'a geri döndü – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    efsanesi Guti 'a geri döndü

    Real Madrid efsanesi Guti Beşiktaş'a geri döndü

    İspanyol yıldız Guti, “Birkaç gün içinde evim ’ta yardımcı antrenör olarak görev alacağım. Bana gösterilen sevgi ve inanca minnettarım” paylaşımında bulundu

    'ta uzun süredir çözüme kavuşamayan 'yardımcı antrenör' çıkmazı nihayet sonuçlandı. İspanyol yıldız Guti, hesabından Beşiktaş'ı resmen açıkladı. 'e veda ederek Guti, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olacağını duyurdu. Guti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Evim olan Real Madrid'e futbolcu ve antrenör olarak geçirdiğim yıllar için teşekkür ediyorum. Birkaç gün içinde bir diğer evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev alacağım. Bana gösterilen sevgi ve inanca minnettarım. Ben de buna çok çalışarak karşılık vereceğim" ifadelerini kullandı. Guti'nin eski takım arkadaşı ve Real Madrid U18 Teknik Direktörü Alvaro Benito Villar da "Yeni serüveninde başarılar dostum" paylaşımını yaptı.

    1. 5.7.2018
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