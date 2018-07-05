Siyah-beyazlıların eski yıldızı Holosko, önceki gün Slovakya'daki Beşiktaş kampını ziyaret etti. Holosko, Sloven Bratislava'da oynayan 24 yaşındaki Faslı Moha için, "Benden daha iyi, yaşı da genç. Beşiktaş formasıyla büyük bir yıldız olabilir diyerek" tavsiyede bulundu.



AMPOMAH SÜRPRİZİ

Ryan Babel'in siyah- beyazlılardaki durumu henüz netlik kazanmazken, Gana'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Genk ve Fortuna Düsseldorf ile beraber Beveren'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nana Opoku Ampomah'ı istediği iddia edildi.