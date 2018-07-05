Holosko Sloven Bratislavalı Moha'yı Beşiktaş'a önerdi
Siyah-beyazlıların eski yıldızı Holosko, önceki gün Slovakya'daki Beşiktaş kampını ziyaret etti.
Siyah-beyazlıların eski yıldızı Holosko, önceki gün Slovakya'daki Beşiktaş kampını ziyaret etti. Holosko, Sloven Bratislava'da oynayan 24 yaşındaki Faslı Moha için, "Benden daha iyi, yaşı da genç. Beşiktaş formasıyla büyük bir yıldız olabilir diyerek" tavsiyede bulundu.
AMPOMAH SÜRPRİZİ
Ryan Babel'in siyah- beyazlılardaki durumu henüz netlik kazanmazken, Gana'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Genk ve Fortuna Düsseldorf ile beraber Beveren'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nana Opoku Ampomah'ı istediği iddia edildi.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Holosko Sloven Bratislavalı Moha'yı Beşiktaş'a önerdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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