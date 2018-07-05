Holosko Sloven Bratislavalı Moha'yı Beşiktaş'a önerdi – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Holosko Sloven Bratislavalı Moha'yı 'a önerdi

    Holosko Sloven Bratislavalı Moha'yı <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a önerdi

    Siyah-beyazlıların eski yıldızı Holosko, önceki gün Slovakya'daki kampını ziyaret etti.

    Siyah-beyazlıların eski yıldızı Holosko, önceki gün Slovakya'daki kampını ziyaret etti. Holosko, Sloven Bratislava'da oynayan 24 yaşındaki Faslı Moha için, "Benden daha iyi, yaşı da genç. formasıyla büyük bir yıldız olabilir diyerek" tavsiyede bulundu.

    AMPOMAH SÜRPRİZİ
    'in siyah- beyazlılardaki durumu henüz netlik kazanmazken, Gana'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Genk ve ile beraber Beveren'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nana Opoku Ampomah'ı istediği iddia edildi.

    1. 5.7.2018
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