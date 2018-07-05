Beşiktaş'ta yeni formalar satışa çıkarıldı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta yeni formalar satışa çıkarıldı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta yeni formalar satışa çıkarıldı

    Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar taraftarlar için satışa sunuldu.

    Siyah-beyazlı kulüp ve adidas iş birliğiyle geliştirilen forma setinde beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkte ürünler yer alıyor.

    Formaların fiyatları yetişkinler için 189, çocuklar için de 139 lira olarak belirlendi.

    1. 5.7.2018 12:02
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