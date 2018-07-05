Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Gökhan Töre savaş yaşıyor
Beşiktaş'ta sağ kanatta tam anlamıyla bir savaş var.
Beşiktaş'ta sağ kanatta tam anlamıyla bir savaş var. Quaresma'nın henüz kampa katılmadığı ortamda Orkan Çınar, Lens ve Gökhan Töre takımda kalmak için yoğun çaba gösteriyor. Hollandalı yıldız Lens'i yüksek maliyeti nedeniyle düşünmeyen Güneş, Orkan ile Töre'nin arasında kaldı.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Gökhan Töre savaş yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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