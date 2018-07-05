Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Gökhan Töre savaş yaşıyor

Beşiktaş'ta sağ kanatta tam anlamıyla bir savaş var. Quaresma'nın henüz kampa katılmadığı ortamda Orkan Çınar, Lens ve Gökhan Töre takımda kalmak için yoğun çaba gösteriyor. Hollandalı yıldız Lens'i yüksek maliyeti nedeniyle düşünmeyen Güneş, Orkan ile Töre'nin arasında kaldı.