Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Gökhan Töre savaş yaşıyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta Orkan Çınar ve savaş yaşıyor

    Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Gökhan Töre savaş yaşıyor

    'ta sağ kanatta tam anlamıyla bir savaş var.

    'ta sağ kanatta tam anlamıyla bir savaş var. Quaresma'nın henüz kampa katılmadığı ortamda Orkan Çınar, Lens ve takımda kalmak için yoğun çaba gösteriyor. Hollandalı yıldız Lens'i yüksek maliyeti nedeniyle düşünmeyen Güneş, Orkan ile Töre'nin arasında kaldı.

    1. 5.7.2018
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