Beşiktaşlı Quaresma'nın adı Çin kulüpleri ile anılmaya devam ediyor.
Beşiktaşlı Quaresma'nın adı Çin kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Siyah beyazlı oyuncu, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Çin ekiplerinden Quaresma için Beşiktaş'a 8-9 milyon euro'luk teklif geldiği ifade edildi.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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