Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası! – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya kancası!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a> kancası!

    Beşiktaşlı Quaresma'nın adı kulüpleri ile anılmaya devam ediyor.

    Beşiktaşlı Quaresma'nın adı kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Siyah beyazlı oyuncu, Portekiz ile 'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti. ekiplerinden Quaresma için 'a 8-9 milyon euro'luk teklif geldiği ifade edildi.

    1. 5.7.2018
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