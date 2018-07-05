Beşiktaşlı Quaresma'nın adı Çin kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Siyah beyazlı oyuncu, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Çin ekiplerinden Quaresma için Beşiktaş'a 8-9 milyon euro'luk teklif geldiği ifade edildi.