Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , kondisyon ve taktik çalıştı

    Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

    , Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam konakladığı otelin sahasında yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması devam ederken başlayan yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle Şenol Güneş tedbir amaçlı antrenmanı sona erdirdi.

    Bu arada Başkan , Asbaşkan ile Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da antrenmanı izleyenler arasındaydı.

    Öte yandan Vodafone pankart yarışmasını kazanan talihli taraftar da antrenmanı izleme fırsatı buldu. , kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
    1. 5.7.2018 22:15
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