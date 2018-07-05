Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkanı basın toplantısı düzenleyecek

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek

     Başkanı , uzun süren suskunluğunu bugün bozacak.

    Başkanı , uzun süren suskunluğunu bugün bozacak. Başkan Fikret Orman, komitesi üyeleri ve Şafak Mamutyazıcıoğlu ile birlikte Samorin'e giderek kafileye katıldı. Başkan Orman; bugün transferler, kamp ve yardımcı hocalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Orman, uzun bir aradan sonra ilk kez medyanın karşısına çıkacak ve düzenleyeceği basın toplantısı ile tüm soruları yanıtlayacak.

    1. 5.7.2018
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