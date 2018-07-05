Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uzun süren suskunluğunu bugün bozacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uzun süren suskunluğunu bugün bozacak. Başkan Fikret Orman, transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mamutyazıcıoğlu ile birlikte Samorin'e giderek kafileye katıldı. Başkan Orman; bugün transferler, kamp ve yardımcı hocalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Orman, uzun bir aradan sonra ilk kez medyanın karşısına çıkacak ve düzenleyeceği basın toplantısı ile tüm soruları yanıtlayacak.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
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Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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