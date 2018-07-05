Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uzun süren suskunluğunu bugün bozacak. Başkan Fikret Orman, transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mamutyazıcıoğlu ile birlikte Samorin'e giderek kafileye katıldı. Başkan Orman; bugün transferler, kamp ve yardımcı hocalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Orman, uzun bir aradan sonra ilk kez medyanın karşısına çıkacak ve düzenleyeceği basın toplantısı ile tüm soruları yanıtlayacak.