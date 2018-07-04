Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Önceliği oyuncu satışına veren siyah-beyazlılar gelen tekliflerin ardından 10 numara ve forvet transferini bitirecek.



Bu noktada İngiliz ekibi Everton'dan Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. Domagoj Vida'yı isteyen Everton, Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a Davy Klaassen + 10 milyon euro teklif etti.



İngiliz ekibinden Klaassen'i daha önce listesine ekleyen siyah-beyazlılar Vida'ya karşılık Klaassen + 15 milyon euro istedi.

Beşiktaş'ın, Vida için belirlediği bonservis bedeli ise 20 milyon euro.