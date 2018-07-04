Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!
Beşiktaş, Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonu için Danvy Klaassen'le ön görüşme yapmıştı. Klaassen'in kulübü Everton da Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya talip olunca siyah-beyazlılara sürpriz bir karşı teklif geldi.
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Önceliği oyuncu satışına veren siyah-beyazlılar gelen tekliflerin ardından 10 numara ve forvet transferini bitirecek.
Bu noktada İngiliz ekibi Everton'dan Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. Domagoj Vida'yı isteyen Everton, Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a Davy Klaassen + 10 milyon euro teklif etti.
İngiliz ekibinden Klaassen'i daha önce listesine ekleyen siyah-beyazlılar Vida'ya karşılık Klaassen + 15 milyon euro istedi.
Beşiktaş'ın, Vida için belirlediği bonservis bedeli ise 20 milyon euro.
- 3.7.2018 19:39
- Güncelleme: 4.7.2018 06:33
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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