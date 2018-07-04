Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro! – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Vida için ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!

    Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!

    , 'dan boşalan pozisyonu için Danvy Klaassen'le ön görüşme yapmıştı. Klaassen'in kulübü Everton da Beşiktaş'tan 'ya talip olunca siyah-beyazlılara sürpriz bir karşı teklif geldi.

    'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Önceliği oyuncu satışına veren siyah-beyazlılar gelen tekliflerin ardından ve forvet transferini bitirecek.

    Bu noktada İngiliz ekibi Everton'dan Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. 'yı isteyen Everton, Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a Davy Klaassen + 10 milyon euro teklif etti.

    İngiliz ekibinden Klaassen'i daha önce listesine ekleyen siyah-beyazlılar Vida'ya karşılık Klaassen + 15 milyon euro istedi.

    Beşiktaş'ın, Vida için belirlediği bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

    1. 3.7.2018 19:39
    2. Güncelleme: 4.7.2018 06:33
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