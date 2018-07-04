Şenol Güneş'ten idmanlarda Larin ve Orkan’a özel vuruş dersi

Teknik direktör Güneş, oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Zaman zaman eksik gördüğü oyunculara antrenmanlar sonrası özel ders veren Güneş'in dünkü öğrencileri Larin ve Orkan oldu. Normal kalenin köşelerine iki küçük kale yerleştiren Güneş, iki oyuncuya da çeşitli vuruş tekniklerini uygulamalı olarak çalıştırdı.