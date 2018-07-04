Şenol Güneş'ten idmanlarda Larin ve Orkan’a özel vuruş dersi – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ten idmanlarda Larin ve Orkan’a özel vuruş dersi

    Şenol Güneş'ten idmanlarda Larin ve Orkan’a özel vuruş dersi

    Güneş, oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.

    Güneş, oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Zaman zaman eksik gördüğü oyunculara antrenmanlar sonrası özel ders veren Güneş'in dünkü öğrencileri Larin ve Orkan oldu. Normal kalenin köşelerine iki küçük kale yerleştiren Güneş, iki oyuncuya da çeşitli vuruş tekniklerini uygulamalı olarak çalıştırdı.

    1. 4.7.2018
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