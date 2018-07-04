Şenol Güneş'ten idmanlarda Larin ve Orkan’a özel vuruş dersi
Teknik direktör Güneş, oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.
Teknik direktör Güneş, oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Zaman zaman eksik gördüğü oyunculara antrenmanlar sonrası özel ders veren Güneş'in dünkü öğrencileri Larin ve Orkan oldu. Normal kalenin köşelerine iki küçük kale yerleştiren Güneş, iki oyuncuya da çeşitli vuruş tekniklerini uygulamalı olarak çalıştırdı.
- 4.7.2018
- Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
- Avrupa'da gerçekleşmesi muhtemel transferler
- Galatasaray'da transferde yeni dönem
- Galatasaray'da yaz temizliği!Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok da yolcu
- Galatasaray Belhanda, Maicon, Muslera, Gomis ve Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi
-
Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
-
Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
-
Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Şenol Güneş'ten idmanlarda Larin ve Orkan’a özel vuruş dersi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.