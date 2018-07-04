Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş
Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’a Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş’ın da menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi.
Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın 1-2 gün içerisinde Beşiktaş'ın hazırlık kampına dahil olacağı belirtildi.
- 4.7.2018 15:47
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
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aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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