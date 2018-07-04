Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’a ikinci talip

    Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş

    Evkur ’un defans oyuncusu ’a ’dan sonra ’ın da menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi.

    alt yapısında yetişen başarılı savunmacı, geçen sezon ilk kez forma giydiği 'de performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı transferi çıkmaza giren Sadık Çifpınar'a sürpriz bir şekilde da talip oldu. Siyah-beyazlıların menajerler aracılığıyla teklif sunduğu Sadık'ın bu teklife sıcak baktığı, ancak Evkur Kulübü'nün 1 buçuk milyon Euro'luk ücreti karşısında geri adım attığı iddia ediliyor. Kulüpler Birliği yönetiminde yardımcılığını yapan Adil Gevrek ile Sadık transferi konusunda bir görüşme yaptığı belirtilen başkan 'ın Sadık transferinde fiyat indirimi istediği ileri sürülüyor.

    Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde başarılı defans oyuncusu 'ın 1-2 gün içerisinde Beşiktaş'ın hazırlık kampına dahil olacağı belirtildi.
    1. 4.7.2018 15:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN