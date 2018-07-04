Pepe: Gitmiyorum – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : Gitmiyorum

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>: Gitmiyorum

    Çın ekiplerinin ısrarla istediği bir başka Beşiktaşlı oyuncu olan , gelen teklifleri geri çevirdi.

    Portekiz'in 'ndan elenmesinin ardından ülkesinde tatil yapan tecrübeli futbolcunun, "'ta mutluyum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

    Oyuncunun bu tutumu sonrası, siyah-beyazlı yöneticiler, gelen teklifleri askıya aldı.

    Kulübe yakın çevrelerde ise daha cazip bir teklif olması halinde, transferinin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. (SABAH)
    1. 4.7.2018
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