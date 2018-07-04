Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için anlaşmaya varılan Guti, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İspanyol yıldız, "Birkaç gün içinde evim olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgi ve güvenleri için herkese minnettarım. Sıkı çalışarak geri dönmeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkür ederim. Daima kara kartal" ifadelerine yer verdi.
40 MAÇTA 12 GOL
Siyah-beyazlılara transfer olduğu 2010 sezonunda da taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.
- 4.7.2018 16:28
- Güncelleme: 4.7.2018 18:18
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Toplam 3
Yorum
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Yorum
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Guti'den Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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