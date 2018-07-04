Beşiktaş'ın eski futbolcusu Real Madrid'li Guti açıklama yaptı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den açıklaması

    Guti'den Beşiktaş açıklaması

    'ın eski futbolcusu , hesabından açıklamada bulundu

    'ta teknik direktör 'in yardımcılığı için anlaşmaya varılan , resmi hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    İspanyol yıldız, "Birkaç gün içinde evim olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgi ve güvenleri için herkese minnettarım. Sıkı çalışarak geri dönmeye çalışacağım. 'e teşekkür ederim. Daima kara kartal" ifadelerine yer verdi.

    40 MAÇTA 12 GOL

    Siyah-beyazlılara transfer olduğu 2010 sezonunda da taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.

    1. 4.7.2018 16:28
    2. Güncelleme: 4.7.2018 18:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guti'den Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN