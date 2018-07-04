Fabricio Ramirez: Uçmayı deniyorum
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecileri Fabricio ve Tolga, dünkü antrenmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecileri Fabricio ve Tolga, dünkü antrenmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Çalışma sırasında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Fabri; "Uçmayı deniyorum" ifadesini kullandı. Tolga Zengin ise çalışma sırasında çekilen fotoğrafını 'Kartal' simgesi ile paylaştı. Bu paylaşımlar büyük beğeni aldı.
- 4.7.2018
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Fabricio Ramirez: Uçmayı deniyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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