Fabricio Ramirez: Uçmayı deniyorum – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fabricio Ramirez: Uçmayı deniyorum

    Fabricio Ramirez: Uçmayı deniyorum

    'ın tecrübeli kalecileri Fabricio ve Tolga, dünkü antrenmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

    'ın tecrübeli kalecileri Fabricio ve Tolga, dünkü antrenmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Çalışma sırasında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Fabri; "Uçmayı deniyorum" ifadesini kullandı. ise çalışma sırasında çekilen fotoğrafını '' simgesi ile paylaştı. Bu paylaşımlar büyük beğeni aldı.

    1. 4.7.2018
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