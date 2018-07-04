Fabricio Ramirez: Uçmayı deniyorum

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecileri Fabricio ve Tolga, dünkü antrenmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Çalışma sırasında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Fabri; "Uçmayı deniyorum" ifadesini kullandı. Tolga Zengin ise çalışma sırasında çekilen fotoğrafını 'Kartal' simgesi ile paylaştı. Bu paylaşımlar büyük beğeni aldı.