Cyle Larin: "Beşiktaş'ın değişilmezi olacağım" – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Cyle : "'ın değişilmezi olacağım"

    Cyle <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a>: "<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın değişilmezi olacağım"

    Kanadalı forvet , “, ilk onbire girdikten sonra takımın devamlı santrforu haline gelmek” ifadesini kulla

    'ın Kanadalı forveti Cyle , yeni sezonda hedefinin ilk onbir olduğunu söyledi. Slovakya kampında konuşan , "Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Formayı almak ve hakkını vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Yeni sezonda ilk 11'i zorlamayı hedeflediğini dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, tatili sırasında hem salon hem de saha çalışmalarını sürdürdüğünü ve sezon öncesinde iyi bir ritm yakalamaya çalıştığını belirtti. Eksiklerini gidermek için sezon içinde ek antrenmanlar yapacağını aktaran Cyle şöyle devam etti:

    GOLLER GELDİKÇE, GÜVENİM ARTAR
    "Yeni sezonda daha güçlü olmak, ilk onbir şansını zorlamak ve mümkünse her maçta bu şansı almak istiyorum. Sahada olduğum her dakikada da hakkını vererek iyi bir performans ortaya koymayı amaçlıyorum. onbire girdikten sonra takımın devamlı santrforu haline gelmek." ile eksikleri üzerine konuştuklarını belirten , tecrübeli teknik adamın geçen sezonun son bölümünde kendisiyle özel ilgilendiğini ve ek çalışmalar yaptırdığının altını çizerek, "İki ayağımla daha iyi vuruş yapmam gerekir" dedi. atacağı gollerle kendine olan güveninin artacağını kaydetti.

    1. 4.7.2018
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