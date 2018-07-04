Beşiktaş'tan Divock Origi harekatı! – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'tan harekatı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/divock-origi?id=de963a8a-861d-4d83-837f-41546b1e2e1e" class="" rel="tag">Divock Origi</a> harekatı!

    Forvet hattında yaşanan sıkıntıların ardından iyi bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen , 'dan 'nin peşine düştü.

    İngiliz basınında yer alan habere göre: , bonservisi 'da bulunan 22 yaşındaki 'yi kiralamak istiyor. Genç futbolcu için 'a yapılan teklifin ise 5.5 milyon pound satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak olduğu öğrenildi.
    1. 4.7.2018 04:48
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