Beşiktaş, YO-YO testinden geçti – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , testinden geçti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/yo-yo?id=b2bf79d1-bb40-445a-84fb-53621a6c395b" class="" rel="tag">YO-YO</a> testinden geçti

    , Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin sahasında yaptığı test antrenmanı ile devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenman sahasında testi çalışması yapıldı. Futbolcular iki grup halinde ısınma çalışmaları sonrası sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık testinden geçti. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

    , kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

    1. 4.7.2018 15:48
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