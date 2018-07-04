Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin sahasında yaptığı test antrenmanı ile devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenman sahasında YO-YO testi çalışması yapıldı. Futbolcular iki grup halinde ısınma çalışmaları sonrası sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık YO-YO testinden geçti. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 4.7.2018 15:48
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Beşiktaş, YO-YO testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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