Beşiktaş Rafael ve Sturridge için beklemeye geçti – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ve için beklemeye geçti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/rafael?id=26103b5d-8e1c-47d7-b30b-71e238c0fe85" class="" rel="tag">Rafael</a> ve <a href="/index/sturridge?id=01c5bce1-4353-4caa-ab57-fcd5fbbc6c8c" class="" rel="tag">Sturridge</a> için beklemeye geçti

    Transferde sessiz kalan , bombalar için beklemeye geçti. Şu anda kadroda düşünülmeyen isimlerin satışı için görüşmelerini hızlandıran Kara Kartal, tüm planlarını 'ya göre yapıyor.

    Transfer konusunda mali yapıyı sarsmadan hareket etmek isteyen Yönetimi, 'nı beklemeye başladı. Çeyrek finale yükselen Hırvatistan' ın vazgeçilmez ismi olan 'ya, özellikle Premier Lig'den tekliflerin gelmesile siyah-beyazlı ekip tüm stratejini bu transfere bağladı. Öncelikle Negredo'yu elden çıkarmak için görüşmelere başlayan , transfer bombalarını ise 'na göre patlatacak. Şayet Hırvatistan yarı finale yükselirse, için tekliflerin yükselmesi bekleniyor. Şu anda en ciddi teklif Everton'dan geldi. Vida için Klassen artı 10 milyon Euro öneren maviler, henüz Beşiktaş yönetiminden cevap alamadı.

    Sturridge ve Rafael ilk hedef
    Everton'ın teklifini Klassen artı 15 milyon Euro'ya çıkarmasını bekleyen Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmesi durumunda 'dan ve Lyon'dan transferlerini bitirmek için harekete geçecek. Vida için 'un devreye girdiği de iddia edilirken, Beşiktaş bu senaryo için de teklifini hazırladı. İngiliz ekibinin Vida için kapıyı çalması durumunda Beşiktaş, artı 10 milyon Euro talep edecek. Ancak Liverpool'dan şu ana kadar gelen bir teklif yok. Vida için en ciddi kulüp Everton. Hırvatistan, Rusya'yı elerse, Vida turnuvanın son gününe kadar Rusya'da kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumda Vida'nın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyecek.
    1. 4.7.2018 13:57
    2. Güncelleme: 4.7.2018 14:14
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