Transferde sessiz kalan Beşiktaş, bombalar için beklemeye geçti. Şu anda kadroda düşünülmeyen isimlerin satışı için görüşmelerini hızlandıran Kara Kartal, tüm planlarını Vida'ya göre yapıyor.
Sturridge ve Rafael ilk hedef
Everton'ın teklifini Klassen artı 15 milyon Euro'ya çıkarmasını bekleyen Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Liverpool'dan Sturridge ve Lyon'dan Rafael transferlerini bitirmek için harekete geçecek. Vida için Liverpool'un devreye girdiği de iddia edilirken, Beşiktaş bu senaryo için de teklifini hazırladı. İngiliz ekibinin Vida için kapıyı çalması durumunda Beşiktaş, Sturridge artı 10 milyon Euro talep edecek. Ancak Liverpool'dan şu ana kadar gelen bir teklif yok. Vida için en ciddi kulüp Everton. Hırvatistan, Rusya'yı elerse, Vida turnuvanın son gününe kadar Rusya'da kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumda Vida'nın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyecek.
- 4.7.2018 13:57
- Güncelleme: 4.7.2018 14:14
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Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Beşiktaş Rafael ve Sturridge için beklemeye geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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